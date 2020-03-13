Нью-Йоркская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет

Индекс S&P 500 снизился на 9,5%; Dow Jones — на 9,99%; Nasdaq — на 9,43%, следует из данных торгов. Индексы отслеживают колебание цен на акции крупнейших американских компаний.

В середине торгового дня распродажа акций и снижение цен на них замедлились на фоне решения Федерального резервного банка Нью-Йорка. Организация объявила о том, что увеличит выкуп бумаг по сделкам РЕПО (с обязательством обратной продажи), потратив на них в марте до 500 миллиардов долларов. Однако вскоре акции снова поползли вниз.

12 марта стало днем распродаж на торговых площадках по всему миру. На Московской бирже рубль подешевел на 3%, впервые с февраля 2016 года доллар стоил 75 рублей, за евро давали 84,3 рубля. Индекс Мосбиржи упал на 8,2%, оказавшись ниже 2300 пунктов в первый раз с конца 2018 года.