Нижегородские депутаты откажутся от бизнес-класса после шутки Урганта

В октябре 2019 года депутаты городской думы утвердили новый порядок возмещения командировочных расходов. Согласно документу, депутаты могли получить компенсацию за полеты бизнес-классом и проезд в вагонах СВ.

Тогда за законопроект проголосовали 27 депутатов, двое выступили против. Об этом случае рассказал в своем шоу телеведущий Иван Ургант, назвав двух несогласных парламентариев Юрием Альтруистовым и Виталием Блаженным.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отказался подписывать принятый закон. В гордуме направили документ на доработку.

Теперь же комиссия городской думы «предлагает не выделять на депутатские командировки дополнительных средств из бюджета Нижнего Новгорода», что позволит сэкономить миллион рублей в год.