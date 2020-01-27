    27 января 2020, 20:38

    Нижегородские депутаты откажутся от бизнес-класса после шутки Урганта

    Кирилл Фролов

    Комиссия по местному самоуправлению городской думы Нижнего Новгорода единогласно поддержала отказ от компенсации депутатам транспортных и гостиничных услуг бизнес-класса. Гордума рассмотрит этот вопрос 29 января, сообщила ее пресс-служба.
    Нижегородские депутаты откажутся от бизнес-класса после шутки Урганта

    В октябре 2019 года депутаты городской думы утвердили новый порядок возмещения командировочных расходов. Согласно документу, депутаты могли получить компенсацию за полеты бизнес-классом и проезд в вагонах СВ.

    Тогда за законопроект проголосовали 27 депутатов, двое выступили против. Об этом случае рассказал в своем шоу телеведущий Иван Ургант, назвав двух несогласных парламентариев Юрием Альтруистовым и Виталием Блаженным.

    Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отказался подписывать принятый закон. В гордуме направили документ на доработку.

    Теперь же комиссия городской думы «предлагает не выделять на депутатские командировки дополнительных средств из бюджета Нижнего Новгорода», что позволит сэкономить миллион рублей в год.