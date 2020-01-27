Нижегородские депутаты откажутся от бизнес-класса после шутки Урганта
Комиссия по местному самоуправлению городской думы Нижнего Новгорода единогласно поддержала отказ от компенсации депутатам транспортных и гостиничных услуг бизнес-класса. Гордума рассмотрит этот вопрос 29 января, сообщила ее пресс-служба.
В октябре 2019 года депутаты городской думы утвердили новый порядок возмещения командировочных расходов. Согласно документу, депутаты могли получить компенсацию за полеты бизнес-классом и проезд в вагонах СВ.
Тогда за законопроект проголосовали 27 депутатов, двое выступили против. Об этом случае рассказал в своем шоу телеведущий Иван Ургант, назвав двух несогласных парламентариев Юрием Альтруистовым и Виталием Блаженным.
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отказался подписывать принятый закон. В гордуме направили документ на доработку.
Теперь же комиссия городской думы «предлагает не выделять на депутатские командировки дополнительных средств из бюджета Нижнего Новгорода», что позволит сэкономить миллион рублей в год.