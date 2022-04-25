Курс евро опустился ниже 77 рублей

Евро подешевел более чем на три рубля и опустился ниже 77 рублей. Это произошло впервые с июня 2020 года, когда европейская валюта торговалась на уровне 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов минимальный курс евро достигал 76,96 рубля. При этом на открытие торгов европейская валюта вышла с курсом 80,45 рубля. По состоянию на 13:05 евро немного отыграл падение и зафиксировался на уровне 77,25 рубля.

Курс доллара также пошел вниз. Минимальный курс в ходе торгов понедельника, 25 апреля, составил 72,93 рубля. По состоянию на 13:05 курс американской валюты после потери 2,3 рубля составил 73,18 рубля. Это минимальное значение с ноября 2021 года.

С сегодняшнего дня Центробанк начнет устанавливать курсы валют по отношению к рублю по сделкам на Московской бирже, заключенным с 10:00 до 15:30. Это новый порядок определения официальных курсов. Ранее период расчета действовал с 10:00 до 16:30.