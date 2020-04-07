Курс доллара на бирже опустился ниже 76 рублей

По состоянию на 20:41 по московскому времени доллар стоил 75,96 рубля, евро — 81,99 рубля. К 23:20 за доллар в среднем давали 76,05 рубля (минус 47 копеек к уровню предыдущего закрытия торгов), за евро — 82,15 рубля (минус 48 копеек).

Торговая сессия на валютном рынке длится с 10:00 до 23:50.

Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 7 апреля, 76,41 рубля; курс евро — 82,64.

Рубль пошел резко вниз в середине марта, когда доллар с 66-67 рублей подорожал до 77 рублей. Это произошло на фоне обвала цен на нефть: если в феврале российский сорт Urals в среднем стоил более 54 долларов, то 30 марта цена упала до двадцатилетнего минимума — 13 долларов.

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE к 23:25 по Москве снизилась на 2,8% — до 33,19 доллара за баррель (поставки в июне). Нефть американской марки WTI подешевела на 7,8% — до 26,29 доллара за баррель (поставки в мае).