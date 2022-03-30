«Никакого обмана нет». России предложили ввести межрегиональную валюту в условиях санкций

Россия перешла на рубли за поставки газа в страны Евросоюза, потому что валютные корреспондентские счета нашей страны в европейских банках заблокировали. То есть все новые средства, которые страны начнут поставлять по газовым контрактам, останутся недоступны. Об этом «360» заявил кандидат экономических наук Юрий Юденков.

Он пояснил, что при таком сценарии Россия продолжит поставлять газ фактически бесплатно, так как доступ к деньгам на валютных счетах в европейских банках останется ограниченным.

«Поэтому предложили ход, чтобы деньги за газ попадали к нам, а не на корреспондентские счета. Европейские страны перечислять евро на Московскую межбанковскую валютную биржу, получают рубли и рассчитываются с нами за получаемый газ. Все прозрачно, все понятно. Никакого обмана нет», — заявил эксперт.

Он отметил, что расширять список экспортных товаров для продажи за рубли, как предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, неразумно с точки зрения мировой торговли. Но если ситуация с блокировкой затянется, то этот сценарий станет реальностью. По мнению Юденкова, удобнее создать межрегиональную валюту, а пока она распространится — вести все внешнеполитические сделки в рублях.

Идею о введении новой платежной единицы, которая станет альтернативой резервным валютам, накануне высказали экономисты из Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Они пояснили, что курс нового платежного средства поставят в зависимость от средней цены на ресурсы в момент проведения операций. Конвертацией в национальные валюты сначала займется специальный центр, а после эта платежная единица сможет занять место единой резервной валюты.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на фоне отказа европейских стран расплачиваться рублями за газ, России стоит расширить список экспортных товаров и включить туда нефть, зерно, удобрения, уголь и металлы. Он отметил, что санкционная политика оказалась обоюдоострой и изоляция России обернулась изоляцией ЕС.