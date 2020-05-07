«Мы уже фактически ввели прогрессию — налог на процентный доход от больших депозитов. Дополнительные предложения увеличить налоги не рассматриваются», — сказал вице-премьер. Никаких заморозок и конвертаций, по его словам, для россиян не будет.

В конце марта Владимир Путин в обращении к гражданам объявил о мерах поддержки для населения, а также о введении НДФЛ на проценты со вкладов, которые превышают миллион рублей, по ключевой ставке ЦБ. Теперь с этих процентов гражданин должен заплатить подоходный налог 13%. Поправку внесли в закон, изменения одобрил бюджетный комитет Госдумы России.

Ранее экономист Вячеслав Зайченко рассказал «360», что может помочь россиянам в условиях пандемии. По его словам, проблему может решить только отмена всех налогов, а также приостановка выплат за проценты по кредитам. Также необходимо «какое-то время не взимать с людей квартплату», заключил эксперт.