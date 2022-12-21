Эксклюзив 21 декабря 2022, 14:57 «Ничего хорошего». Скачок курса валют объяснили действиями Центробанка Экономист Корнеев: Центробанк подстегнул курс доллара, чтобы покрыть недобор бюджета РИА «Новости»

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Рубль ослаб, а доллар впервые с мая превысил 70 рублей. Экономист Валерий Корнеев объяснил «360», что причиной тому — падение доходов бюджета России и попытка Центробанка восполнить этот дефицит.

«Связано это с тем, что сейчас необходимо при падении нефтегазовых доходов обеспечить наполнение бюджета, поэтому Центробанк совместно с регулирующими органами организует такое движение курса», — сказал он.

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По итогам четвертого квартала, по словам экономиста, произойдет сильное снижение нефтегазовых доходов России и в целом доходов федерального и регионального бюджетов. По этой причине Центробанк занял привычную, потакающую валютным спекуляциям позицию и пошел навстречу правительству, цель которого — покрыть недобор.

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«Ничего хорошего для экономики именно резкие движения курса валют не приносят. Но произошел такой компромисс между правительством, который хочет курс 75 рублей за доллар, и Центробанком, который соглашается сделать это, только резко, для того чтобы наша финансовая система заработала денег на реальном секторе», — сказал экономист.

Он назвал скачки курса слишком резкими, но объяснил, что Центробанк отвечает только за отрасль финансов, а не экономики. Он попытался помочь своим банкам заработать средства на резких движениях курса валют.

Трудно предугадать, как сильно подорожает доллар, предупредил Валерий Корнеев. Это зависит от того, во сколько оценивают недобор бюджетов всех уровней. Однако такие скачки в любом случае скажутся на рядовых россиянах, потому что подстегнут инфляцию.

«Мы потом будем покупать товары за иностранную валюту, а курс ушел, это приведет к очередному всплеску инфляции. Насколько — сказать трудно. Центробанк две недели назад заявил, что весной инфляция будет 4%, и решил сам себя опровергнуть. Он еще ни разу не угадал с прогнозами по инфляции», — сказал экономист.

Курс доллара впервые с мая превысил 70 рублей. Евро на Московской бирже продавали за 74,01 рубля.