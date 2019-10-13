NI: США ненамеренно помогли росту российской экономики

Внешнеполитическая стратегия США привела к укреплению российской экономике в энергетическом секторе. Американские СМИ заметили, что их правительство случайно помогло российскому.

Автор статьи в National Interest отметил, что американские санкции против Венесуэлы и Ирана позволили укрепиться российской экономике. Дело в том, что нефть из этих стран схожа с российской по ряду направлений, и бывшие партнеры Каракаса и Тегерана смогли договориться с Москвой после введения ограничительных мер.

Россия также воспользовалась, считает автор, торговой войной между Вашингтоном и Пекином, закрепившись на китайском рынке. Энергетические компании из Китая активно покупают доли в российских СПГ-проектах в Арктике.

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Сейчас Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. Издание отметило, что после запуска «Силы Сибири» в Китай будет поставляться 38 миллиардов кубических метров российского газа. Это будет для РФ второй по величине рынок сбыта после Берлина.

Журналисты отметили, что, несмотря на санкции, за последние годы экспорт российского газа в Европу также увеличивался, а в 2018-м «Газпром» достиг рекордных продаж на континенте. Это не считая объемов, которые будут поставляться в Европу после ввода «Турецкого потока» и «Северного потока — 2».