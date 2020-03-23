Независимые АЗС попросили правительство поддержать их из-за коронавируса

Независимый топливный союз попросил правительство поддержать отрасль из-за риска роста цен на бензин на фоне ситуации с пандемией коронавируса и снижения мировых цен на нефть.

«На сегодняшний день независимые участники топливного рынка ожидают снижение спроса на нефтепродукты в связи с мерами, которые предпринимает правительство с целью ограничения распространения заражения населения инфекцией. Предлагаемые союзом меры способны предупредить убытки и риск закрытия предприятий российского топливного рынка, а также позволят гражданам соблюдать рекомендации», — говорится в пресс-релизе топливного союза на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Участники союза предложили три группы мер. Во-первых, они считают нужным приостановить действие действие демпфера, предполагающего выплаты в бюджет при более высоких ценах на бензин на внутреннем рынке, до конца 2020 года или до нормализации ситуации. Кроме того, временно отметить весовой контроль перевозчиков наливных грузов и взимание с них платы по системе «Платон», объявить амнистию АЗС и НПЗ.

Есть и фискальные меры поддержки. Среди них предлагается отсрочить уплату страховых взносов и объявить налоговые каникулы. Оптовый и розничный сегменты топливного рынка предложили включить в список приоритетных отраслей.

Президент союза Павел Баженов отметил, что бензин, газомоторное и дизельное топливо являются стратегически значимыми продуктами, ведь они необходимы, в том числе, для перевозки товаров первой необходимости.