Незаконно выведенную валюту предложили конфисковывать в России

В ведомстве захотели конфисковывать валюту в случае невозврата выручки или переводов нерезидентам по фальшивым документам. Поправки расширят область применения конфискации по статье УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денег и переводы нерезидентам с подложными документами». Сейчас в России по закону можно конфисковывать только деньги, алкоголь и взрывчатку, которые контрабандой вывезли из России.

По статье УК, в которую хотят внести поправки, с 2013 года возбудили 1606 уголовных дел. В Минфине считают, что эти меры помогут сформировать в России эффективную систему конфискаций. Поправки помогут наладить международное сотрудничество по возврату активов.