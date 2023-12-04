Деньги 04 декабря 2023, 12:31 «Невозможно и неэффективно». Минфин отстранился от переговоров об обмене замороженных активов Замминистра Чебесков: Минфин не ведет переговоры об обмене зарубежных активов РИА «Новости»

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Минфин России предоставил инвесторам право вести переговоры по поводу обмена заблокированных зарубежных активов. Замминистра Иван Чебесков заявил на конференции «Розничный инвестор: новое время — новые возможности», что у прямых контактов с регуляторами нет перспектив. Его процитировал РБК.

«Мы не ведем каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами. Как вы понимаете, это невозможно и неэффективно в таком формате работать», — сказал Чебесков.

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По словам замминистра, Минфин в этой ситуации отстранился и занял позицию стороннего наблюдателя. Чебесков заявил, что рынок, в том числе заинтересованные в обмене иностранные инвесторы, сам начал работать над решением проблемы.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об обмене замороженных активов зарубежных инвесторов на заблокированные за рубежом средства россиян.

Финансовый аналитик маркетплейса «Финмир» Павел Сокол заявил «Известиям», что эта мера поможет подпавшим под санкции россиянам.

Госдеп США объявил, что не разблокирует средства, пока российское государство не компенсирует Украине последствия конфликта.