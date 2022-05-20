Невидимые санкции. Россия получит рекордные доходы от газа для Европы

Россия получит по итогам 2022 года 100 миллиардов долларов за поставки газа в Европу. Рекордный доход связан с ростом цен на голубое топливо, заявила газета Echos.

Обозреватель Винсент Колен проанализировал данные аналитиков Citi и профессора наук Тьерри Бро и выяснил, что несмотря на громкие заявления о санкциях страны Евросоюза ежедневно платят «Газпрому» по 200 миллионов долларов. Доходы России от поставок газа в Европу по итогам 2022 года будут вдвое выше, чем в прошлом году. Благодаря такой сверхприбыли газопровод «Северный поток — 2» уже окупился.

«Угрожая эмбарго, но не предпринимая никаких действий, европейцы попали в ловушку, а Владимир Путин одерживает верх в этой ситуации», — написал Винсент Колен.

Энергетические санкции потерпели поражение, ведь даже если Европа сократит потребление газа, рост цен на него компенсирует недополученные доходы.