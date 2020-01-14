Обанкротившихся граждан в России стало больше

Информация Федерального реестра сведений о признании граждан несостоятельными («Федресурс») гласит, что за последние пять лет на банкротство подали 163,2 тысячи человек. Среди 69 тысяч обанкротившихся в 2019 году россиян есть и индивидуальные предприниматели. Всего же показатель увеличился по сравнению с 2018 годом на 56,8%.

Кредиторы должны финансовым организациям 225,6 миллиарда рублей, но выплатили лишь восемь миллиардов. Причиной банкротства в большинстве случаев стало отсутствие имущества, которое могло бы использоваться в качестве выплат.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович заявил, что банкротство физических лиц связано обычно со сложными жизненными обстоятельствами. По словам руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина, россияне стали чаще заявлять о своей несостоятельности из-за популяризации информации о таком способе избавления от долгов. Сейчас законодатели работают над упрощением процедуры признания граждан банкротами.

Доцент РЭУ имени Плеханова Наталья Свечникова считает, что большинство россиян неверно оценивают свои финансовые возможности. В регионах страны в 99% случаев займы обанкротившихся граждан аннулируются. Эксперты убеждены: в ближайшие годы число банкротств будет расти вместе с увеличением показателя закредитованности населения.