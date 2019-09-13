Несколько станций техобслуживания и учебный центр. «Скания Сервис» отмечает 20 лет в Подмосковье

В Одинцовском округе прошло празднование 20-летия «Скания Сервис» — одного из старейших дилеров шведского концерна Scania CV AB в России. В торжестве принял участие заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

История компании началась в 1999 году с открытия станции техобслуживания в городе Голицыно Московской области. В 2000-м году на СТО был оборудован цех для кузовного ремонта автомобилей. Оснащение постоянно модернизировалось, а в 2016 году было построено и введено в эксплуатацию новое административное здание с прилегающей ремонтной зоной общей площадью 6300 м², в штате станции более 100 сотрудников.

Кроме того, в Богородском городском округе действует еще одна станция Scania. Сервисная станция «Скания Ногинск» рассчитана на продажу и техническое обслуживание 3900 грузовых автомобилей и автобусов в год. На ее территории трудоустроено 85 человек.

«Нашему региону очень важно иметь таких долгосрочных партнеров как Scania, которые динамично развиваются, инвестируют и предоставляют сервис, необходимый для экономики Московской области и России. Хочу выразить благодарность от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева руководству компании за такой правильный подход», — сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Посол Швеции в России Малена Мард отметила, что 20 лет успешного развития — это свидетельство правильной стратегии, ориентированной на построение долгосрочных взаимовыгодных отношений с российскими партнерами.

«Швеция входит в число ведущих иностранных инвесторов экономики России, и Scania играет заметную роль в этом процессе. Нужно продолжать строить на этой основе еще более тесные связи между Швецией и Россией», — отметила Малена Мард.

Источник фото: телеканал «360»

Генеральный директор ООО «Скания-Русь» Войцех Ровински подчеркнул, что команда «Скания Сервис» внесла большой вклад в развитие бизнеса международного концерна Scania на территории России.

«Целых два десятилетия совместной работы — это надежность, проверенная временем. Мы всегда уверены в поддержке со стороны своего партнера. Вместе мы поставляем не просто грузовую технику Scania, а целый комплекс решений, который помогает нашим клиентам увеличивать рентабельность бизнеса», — сказал Войцех Ровински.

В 2016 году дилер «Скания Сервис» расширился, объединившись с «Петроскан», дочерним дилерским предприятием Scania в Санкт-Петербурге. Сейчас у «Скания Сервис» 5 действующих центров — два в Московской области (Голицыно и Ногинск), в Санкт-Петербурге (Шушары), Мурманске и Петрозаводске.

«За прошедшие 20 лет мы увеличили спектр услуг и постоянно повышали их качество, вышли в новые регионы. Все наши станции оснащены по мировым стандартам Scania, чтобы обслуживать грузовую технику, автобусы, промышленные установки, включая модели на природном газе. Кроме того, с 2000 года на базе „Скания Сервис“ Голицыно действует учебный центр для дилеров, входящих в сеть официального дистрибьютора Scania в России, и для нас эта роль наставника очень важная и ответственная», — подчеркнул генеральный директор ООО «Скания Сервис» Константин Кропивка.