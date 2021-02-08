Нескольким категориям россиян в феврале повысят пенсии

Повышенные пенсии получат в феврале некоторые категории граждан, в том числе ветераны и инвалиды. Об этом рассказал юрист компании «Позиция права» Егор Редин.

Индексация выплат ветеранам боевых действий и инвалидам всех категорий в феврале составит 3,8%. Увеличится пенсия и у тех, кому исполнилось больше 80 лет, учитывая повышение размера пенсии по старости до 6044,48 рубля.

Эксперт напомнил, что люди старше 80 лет также могут получать еще по 1200 рублей в месяц.

«Для этого нужно, чтобы кто-то из неработающих родственников или знакомых официально оформил уход над ними. Это могут быть даже внуки старше 14 лет», — рассказал Редин агентству «Прайм».

Пенсионеры, у которых появляются нетрудоспособные члены семьи, также получат прибавку. Ее размер при одном иждивенце составит 2014 рублей, при двух — 4029 рублей, при трех — 6044 рубля в месяц.

Кроме того, правительству РФ к февралю было поручено проработать возможность увеличения выплат работающим пенсионерам. Вместе с тем пенсионеры, которые уволились с работы в октябре 2020 года, в текущем месяце смогут получить первую выплату с учетом всех индексаций, подчеркнул специалист.

Большинство россиянин хотело бы встретить старость в статусе миллионера. Согласно результатам исследования, 27% опрошенных россиян по наступлении пенсионного возраста хотели бы иметь на счету 20-50 миллионов рублей.