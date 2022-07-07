Неожиданному ослаблению рубля нашли объяснение

В первых числах июня рубль начал ослабевать к доллару, евро и даже юаню. В итоге российская валюта потеряла порядка 20%, что могло произойти только при условии непосредственного участия государства.

Исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов объяснил колебания курса рубля агентству «Прайм».

«Ранее заявлялось, что для экономики нормальным курсом можно считать уровень 70-80 рублей за доллар», — напомнил он.

Аналитик предположил, что при отсутствии возможности активно влиять на курс доллара и евро к рублю началась активная скупка юаней. Ситуация за счет кросс-курсов на мировом валютном рынке оказала воздействие на курс прочих валют к рублю.

Во второй половине 2022 года, допустил Тузов, иностранные валюты продолжат укрепляться по отношению к рублю. В конце концов в России достигнут цели вернуть национальную валюту к курсу в 70-80 рублей за доллар. Ранее ее анонсировал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

Новые санкции могут стать в этом помехой. Препятствие возникнет, если Запад расширит список российских банков с закрытыми корреспондентскими счетами в евро и долларах.

Курс в пределах 50 рублей, заметил эксперт, негативно влиял на прибыль экспортеров. В итоге темпы восстановления экономики и доходности компаний замедлялись. Упомянутый предел в 70-80 рублей с точки зрения устойчивости экономики в санкционный период Тузов счел более привлекательным.