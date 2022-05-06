Неофициальные продажи нового iPhone начались в России

В Россию начали ввозить товары западных брендов, объявивших об ограничении официальных поставок. В частности, в продаже появился новый iPhone SE 2022 года — Apple отказалась представлять его в России. Также в стране появляются гаджеты от компании Samsung. Об этом написали «Известия».

Как товары попадают в РФ, продавцы не объясняют. Некоторые из них указывают страны, в которых были приобретены гаджеты, — среди них ОАЭ и Австралия. При этом в ОАЭ новый iPhone стоит по курсу Forex порядка 37 тысяч рублей, в Австралии — примерно 40,5 тысячи рублей. На маркетплейсах в России его продают за 60 тысяч. Таким образом, цена увеличивается в 1,5 раза и более.

Ассортимент товаров не ограничивается только телефонами. Стали появляться предложения о продажах автомобилей Toyota Land Cruiser, поставляемых из ОАЭ. На Auto.ru его можно приобрести за 8,5 миллиона рублей.

Как сообщают участники рынка и эксперты, товары пересекают границу полулегально, по ранее существовавшим «серым схемам».

Аналитики рассчитывают, что после утверждения государством параллельного импорта ассортимент иностранных товаров может вырасти, а цены на него пойдут вниз.