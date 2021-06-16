ВТБ не увидел угроз из-за роста необеспеченного кредитования

ВТБ не увидел угроз рынку или «пузырей» из-за оживления необеспеченного кредитования в России. Зампред правления банка Анатолий Печатников, наоборот, ждет снижения уровня просрочки в портфеле ВТБ.

«Оживление необеспеченного кредитования, действительно, наблюдается, но мы не видим сейчас в этом каких-то драматичных угроз рынку или „пузырей“. Граждане реагируют на новости о планируемом поэтапном повышении ключевой ставки, это подогревает спрос среди клиентов, желающих сейчас получить кредит на более выгодных условиях», — рассказал он РИА «Новости» во время Петербургского международного экономического форума.

ВТБ, по словам Печатникова, всегда проводит мониторинг качества выдачи кредитов, в зависимости от результатов корректирует кредитные процедуры. Он отметил, что сегодня ВТБ по качеству выдач находится на высоком уровне.

С начала года доля ранней просрочки 30-90 дней снизилась в работающем портфеле до 0,55%.

«По сравнению со средними значениями 2020 года в этом году мы прогнозируем снижение уровня просрочки в портфеле», — добавил Печатников.