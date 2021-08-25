Ненефтегазовые доходы бюджета России выросли на 16,5%

За первые шесть месяцев 2021 года ненефтегазовые доходы федерального бюджета России выросли на 1,058 триллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го, показатель увеличился на 16,5%.

Данные указаны в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь — июнь 2021 года, сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Нефтегазовые доходы тоже выросли — на 1,115 триллиона рублей, или на 41,9%. При этом общий объем доходов бюджета РФ за указанный период достиг 11,256 триллиона рублей. Это 60% от прогнозных показателей и на 23,9% больше прошлогодних результатов.

Специалисты Счетной палаты пришли к выводу, что наибольшее превышение доходов сложилось по НДС. В эту же категорию отнесли налог на добычу полезных ископаемых на нефть, дополнительный доход от добычи углеводородного сырья и доходам от управления средствами ФНБ.

Высокий результат показали вывозные таможенные пошлины на природный газ, утилизационный сбор и платежи по возмещению вреда.

До конца 2021 года Россия может заработать на экспорте газа порядка 900 миллиардов рублей.