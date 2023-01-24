Деньги 24 января 2023, 09:07 Неминуемый переход на единую валюту БРИКС предсказали в Бразилии Президент Бразилии Лула да Силва призвал создать единые валюты БРИКС и МЕРКОСУР РИА «Новости»

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Объединения стран БРИКС и Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР) из-за сложностей с покупкой доллара рано или поздно придут к созданию общих валют. Центробанкам стоит договориться и проводить взаиморасчеты по-своему, заявил журналистам президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Его процитировал ТАСС.

«Почему бы не попытаться создать общую валюту для стран МЕРКОСУР или для стран БРИКС», — сказал он на пресс-конференции с президентом Аргентины Альберто Фернандесом.

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Луис Инасиу Лула да Силва предложил центробанкам стран-участниц заключить соглашения и разрешить оплачивать сделки внутри блоков специальной валютой. Он считает, что это неизбежный процесс, рано или поздно мировые союзы придут к созданию собственной альтернативы доллару из-за сложностей с его покупкой. Политик заявил, что поддерживает торговлю в национальной валюте, но предложил создать общую внутриблоковую. Это позволит совершить скачок на качественно новый уровень во взаимной торговле.

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Впервые о возможном создании новой резервной валюты на базе БРИКС заявил в 2022 году президент России Владимир Путин. Кандидат экономических наук Юрий Юденков сказал, что эта идея ходила давно, но теперь ее конкретизировали. Финансовый аналитик Михаил Беляев предположил, что новая валюта станет цифровой.