Немецкие СМИ сообщили о «возвращении» крепкого рубля

Глава отдела корпоративного хеджирования в Western Union Business Solutions Герхард Шарингер высоко оценил устойчивость российской валюты на фоне всех санкций и политических событий. Он заявил, что рубль крепнет и «возвращается».

Рубль укрепился на открытии торгов Подробнее

В своей статье «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», которую опубликовало немецкое издание Focus, Шарингер заявил, что рубль стал одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году.

Национальной валюте России удалось после резкого падения из-за санкций Запада и удешевления нефти укрепиться по отношению к доллару и евро. В Европе и США сейчас снижение доходности. Именно поэтому западные инвесторы начали вкладываться в рубль. Оказалось, что спрос на российскую валюту в мире довольно высок.

Он также отметил, что российские государственные облигации остаются необычайно безопасными инвестициям для Запада. Шарингер подчеркнул, что ЦБ России, чтобы противодействовать росту инфляции, девальвации рубля и оттока капитала, решил принять решительные меры в области денежно-кредитной политики.

В дополнение к повышению процентных ставок, регулятор обратился к валютным резервам. На этом фоне процентные ставки выросли с 5,5% до 17% в 2014 году, когда ЦБ пожертвовал резервами на сумму более 200 миллиардов долларов для борьбы с девальвацией нацвалюты. Сейчас ситуация стабилизировалась, рубль укрепился и начал свое «возвращение».