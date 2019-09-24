Немецкие инвестиции и новые рабочие места. Как будет развиваться индустриальный парк в Кашире

Каширские теплицы показали немецким инвесторам. Проект индустриального парка уже находится в разработке. В этом году в рамках ПМЭФ-2019 с европейскими партнерами заключили соглашение о сотрудничестве.

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Создать парк промышленно-производственного типа задумали еще несколько лет назад. После подписания соглашения с губернатором области Андреем Воробьевым стало ясно, что индустриальному парку быть. Теперь запуск проекта становится еще ближе, ведь все формальности улажены и Кашира получила статус особой экономической зоны. Пользу от сотрудничества ощутят и жители городского округа.

«Это дополнительные налоговые поступления в региональный бюджет, это новые рабочие места, это новые технологии как от российских производителей, так и от зарубежных. Мы рассчитываем сделать здесь такой промышленный город-сад, который будет работать на экономику Московской области», — заявил генеральный директор УК Кашира-Парк Дмитрий Зубов.

Источник фото: телеканал «360»

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Развитием одной промышленной площадки в Кашире обходиться не собираются. Только в ближайшие полтора года планируется создать до двух тысяч рабочих мест. А в дальнейшем появятся десятки тысяч новых вакансий.

Наряду с привлечением трудовых ресурсов идет и строительство нового жилья в городском округе. Экскурсию по теплицам провели уже после заката, так что огурцы и перцы немецкие гости не распробовали.

«Мы в Московской области всего два дня, пока рано говорить о впечатлениях. Но я уже могу сказать, что для нашего направления бизнеса это крайне интересная возможность», — отметил Ханс-Йоахим Мензель, руководитель по продажам Kraiburg Relastec GmbH&Co. KG.