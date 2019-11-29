«Нельзя запретить то, чего нет»: России посоветовали дать определение для криптовалюты

Рынка криптовалюты в России нет, заявил он. Эксперт напомнил, что ряд организаций согласился принимать криптовалюту. Однако на деле это заявление оказалось рекламной кампанией.

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«Это странно, поскольку надо регулировать рынок целиком, а не отдельные элементы. И потом, чтобы что-то запретить, надо что-то разрешить», — рассказал Припачкин.

По его словам, нужно дать определение криптовалюте. А это до сих пор не сделано.

Припачкин посоветовал ознакомиться с зарубежным опытом, который указывает на «умелое использование криптовалюты».

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«Национальным законодательством решать вопросы наднационального уровня не пытаются ни в одной стране мира. Тут трудно что-то запретить или разрешить», — добавил Припачкин.

Для решения вопроса необходим комплексный подход.

Ранее в России решили запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Сейчас виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых интернет-магазинах, а фрилансеры часто получают ими гонорары. Однако регуляторы указывают на многочисленные мошенничества в секторе цифровых активов. Поэтому для борьбы с криминалом необходим запрет.