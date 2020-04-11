Некоторым предпринимателям временно отменят плату за аренду госимущества

Некоторые предприниматели временно не будут платить аренду федерального имущества. Речь идет о субъектах малого и среднего предпринимательства, которые сильнее всего пострадали из-за ситуации с коронавирусом в России.

Об том сообщило правительство России. В ведомстве отметили, что отмена аренды будет действовать в течение трех месяцев — в апреле, мае и июне.

Уточняется, что послабление будет действовать не для всех предпринимателей. Речь идет о малом и среднем бизнесе в сферах авто- и авиаперевозок, аэропортовой деятельности, культуры, досуга и развлечений, а также организации выставок. Кроме того, платить за аренду федеральной собственности временно не будут предприниматели, чья деятельность связана с туризмом, гостиничным бизнесом, оказанием населению бытовых услуг и дополнительного образования. Эти меры будут работать и в отношении предприятий общественного питания, а также тех, кто связан с физкультурно-оздоровительной деятельностью и спортом.

Такие меры правительство ввело для поддержки бизнеса, который несет серьезные убытки из-за ситуации с коронавирусом в России. Чтобы остановить распространение инфекции в стране, президент Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 30 апреля выходными. В регионах временно закрыты все кинотеатры, торговые центры и ночные клубы, бары, кафе и рестораны принимают заказы только на доставку.

Ранее президент России рассказал о мерах, которые призванных поддержать бизнес. Он подчеркнул, что нельзя останавливать экономику — это может привести к катастрофическим последствиям. Поэтому предприятия могут продолжать работать, если они их деятельность не запретили — тогда они окажутся в специальном списке. Власти ввели отсрочку по уплате налогов на полгода, после этого срока бизнесмен должен будет погасить долг равными платежами за 12 месяцев. Кроме того, для субъектов МСП снизили социальные взносы, а на банкротство предприятий временно введут мораторий. Президент подчеркнул, что поддержку в первую очередь получат те фирмы, которые не сокращают сотрудников.