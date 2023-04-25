Деньги 25 апреля 2023, 02:03 Некоторые россияне получат с 1 мая прибавку к пенсии Доцент РЭУ Иванова-Швец: 80-летним россиянам с 1 мая повысят пенсию РИА «Новости»

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Некоторые категории россиян заметят прибавку к своей пенсии с 1 мая. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Тем, кто достиг 80 лет по закону полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — отметила она.

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Социальный фонд хранит всю информацию о пенсионерах, дополнительных заявлений писать не нужно. Особенно этот вопрос касается тех, кто уволился в январе или подал дополнительные документы для учета стажа.

Также, если у пенсионера появились новые иждивенцы, то ему положена надбавка. В этом случае необходимо самому обратиться с заявлением, пояснила Иванова-Швец.

Жители районов Крайнего Севера получат одни из самых высоких в России пенсий. Надбавку назначают за тяжелые условия труда вне зависимости от квалификации и вида работы, ранее объяснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Также он напомнил о пенсиях за выслугу лет, которую получают космонавты, военнослужащие и работники летно-испытательного состава.