Неизвестный инвестор купил облигации Минфина на десятки миллиардов рублей

Неизвестный игрок выкупил облигации Минфина на 58 миллиардов рублей. И это крупнейшая заявка в истории подобных аукционов.

Аналитики Росбанка назвали состоявшийся 22 января аукцион Минфина по размещению ОФЗ «одним из самых необычных за все времена», пишет РБК. Они подчеркнули, что на их памяти заявка на 58 миллиардов рублей — самая большая одиночная заявка, удовлетворенная Минфином. Эксперты «ВТБ Капитала» согласились с ними. Погашение ОФЗ — в ноябре 2025 года, заявку закрыли с доходностью 5,97% годовых.

Минфин получает сводный реестр заявок, из которого не видно, кто является покупателем. Ряд экспертов указывают на то, что такую заявку могут позволить только крупные фонды-нерезиденты, но в этом случае остается непонятным, зачем выкупать ее целиком. Поэтому вероятнее всего покупатель из России. Ведь покупка облигаций иностранным игроком отразилась бы на курсе рубля, уверены эксперты.