Из-за пандемии коронавируса в первом полугодии 2021 года в России увеличился дефицит разнорабочих. В результате это привело к росту средней зарплаты низкоквалифицированных сотрудников и росту цен на продукты и услуги. Об этом написал РБК.

По данным издания, в первом полугодии число резюме от соискателей из Средней Азии практически не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако число вакансий в профессиональных областях, где чаще всего нанимают мигрантов, выросло.

Конкуренция на одно место среди работников, занятых на производстве, в строительстве, транспорте и других сферах, снизилась до одного-двух человек на место. В прошлом году было два-пять.

«Первая волна пандемии повлекла за собой снижение миграционного прироста — работники из стран Средней Азии стали массово возвращаться домой, и, как мы видим по динамике резюме, обратный тренд летом 2021 года еще даже не наметился», — рассказала директор департамента аналитических бизнес-решений HeadHunter Наталья Данина.

По ее словам, регулярные авиаперевозки между Россией и странами Средней Азии возобновились лишь в апреле 2021 года, а в мае случилась третья волна пандемии.

Еще в июле Минстрой оценивал общую потребность в трудовых ресурсах для строительной отрасли в два миллиона человек. Работодатели, стремясь как можно скорее привлечь работников, начали повышать зарплаты в среднем на 15% среди низкоквалифицированных сотрудников. В итоге увеличенные гонорары во многом стали катализатором роста цен на услуги и продукты.