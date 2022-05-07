Нефти пообещали стремительное подорожание в ближайшее время

Стоимость барреля нефти марки Brent в ближайшие месяцы может достичь отметки в 150-200 долларов. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Известиями».

Подобное произойдет, если Евросоюз решит помешать продажам российского сырья в мире и введет санкции на страхование и посреднические услуги по нефтепродуктам из РФ.

«Основное условие роста цен на нефть до такого уровня — введение эмбарго на российское черное золото. Этого должно быть достаточно хотя бы для краткосрочного роста. Развитие ситуации будет зависеть от инфляции по доллару: если она останется высокой, то обратно цены могут и не откатиться», — отметил независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов.

Новые санкции в отношении РФ Европа планировала объявить в начале мая, однако страны не пришли к единой позиции по вопросу ограничений. Эмбарго на российскую нефть предлагают ввести в течение девяти месяцев, так как более резкий запрет поставок сырья негативно повлияет на цены. Словакия, Венгрия и Чехия могут разрешить покупать нефть из России у себя до 2024 года включительно.

Настолько высокие расценки, по мнению экспертов, могут привести к тому, что многим иностранным предприятиям придется закрыться.