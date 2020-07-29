Эксперт предсказал подорожание нефти осенью

«Вся Европа и Америка стояли во время карантина. Они не тратили нефть, поскольку их транспорт стоял в гаражах и терминалах. Запасы нефти, закупленные в то время, когда нефть упала, имеют тенденцию заканчиваться», — заявил специалист.

По его словам, Европа уже «ожила», США восстановятся «чуть позже». «Соответственно, прогнозируется повышение цены на нефть на осенью-зимой», — считает Петров.

Экономист добавил, что рост нефтяных доходов бюджета позитивно скажется на российской экономике.

В федеральном бюджете на 2020 год цена на нефть рассчитана на уровне 42,5 доллара за баррель при объеме производства 10-11 миллионов баррелей в сутки. В прошлом году государство получало от экспорта нефти порядка 750 миллионов долларов в сутки, подсчитал председатель правления банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. В мае 2020 года из-за рухнувших цен, сокращения добычи и снижения потребления на фоне пандемии этот доход упал до 150 миллионов долларов. К концу июня он вырос до 300 миллионов долларов в сутки.