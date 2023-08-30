Деньги 30 августа 2023, 03:20 Нефтекомпании получат компенсации из бюджета на сумму более 200 миллиардов рублей «Коммерсант»: товарная биржа обеспечила нефтяникам многомиллиардные компенсации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские нефтяные компании, скорее всего, получат демпферные выплаты за август, которые оцениваются в сумму более 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил «Коммерсант».

Демпфер — это обратный акциз, выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам. Государство компенсирует нефтекомпаниям часть разницы между экспортной ценой на топливо и стоимостью бензина Аи-92 или дизельного топлива на внутреннем рынке. Когда мировые цены выше внутренних, государство компенсирует часть потерь нефтяной отрасли. Если цены ниже, нефтяные компании оплачивают часть разницы в ценах в госбюджет.

Реклама

В августе нефтекомпании могли лишиться этих субсидий, так как средняя оптовая стоимость бензина и дизельного топлива вплотную приблизилась к порогу, при котором обнуляется демпфер (62,59 тысячи и 64,62 тысячи рублей за тонну соответственно), указано в материале.

Но на прошлой неделе Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа изменила регламент торгов в сегменте нефтепродуктов. Коридор предложения заявок был сужен с 1% до 0,5% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. Такое изменение правил позволит участникам рынка лучше контролировать цену. При этом, если бы был разрешен рост цены на 1%, то нефтяные компании, скорее всего, лишились бы демпфера.

На прошлой неделе бензин Аи-95 установил новый рекорд цены. Топливо подорожало до 72 458 рублей за тонну.