Минфин пообещал снижение нефтегазовой зависимости

Доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета РФ должна снизиться. Зависимость от них к 2036 году сократится почти на треть, опустившись ниже отметки в 25% от всей прибыли казны.

Прогноз для газеты «Известия» дали в Минфине, объяснив перспективу уменьшением доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП. Причина в том числе кроется в постепенном росте истощенности разрабатываемых запасов природных ресурсов.

В министерстве предположили подавленность конъюнктуры нефтяного рынка в средней и долгосрочной перспективе. Если же будут реализованы наиболее амбициозные сценарии по сокращению выбросов, то вопрос об устойчивости госбюджета станет актуальным уже к началу 2030-х годов.

Минфин внес в Госдуму бюджетный прогноз, где указано на сокращение зависимости федерального бюджета от нефтегазовых доходов к 2036 году. При этом в ближайшие 15 лет ведомство не ожидает высоких цен на энергоносители.

На торгах 12 октября цены на нефть на мировом рынке снизились.