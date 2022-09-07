Нефть закончится, а мясо нет. Названы риски для России от содержания кур на дачах | 360°

Эксклюзив 07 сентября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

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Viber Нефть закончится, а мясо нет. Названы риски для России от содержания кур на дачах Национальная мясная ассоциация объяснила критику Росптицесоюзом закона о птицеводстве Unsplash.com

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В России разрешили выращивать птицу на дачных участках, однако участники рынка раскритиковали этот закон. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин объяснил «360», чем рискует российская экономика и рядовые покупатели.

«Мы до принятия закона общались с регуляторами, с госорганами и предлагали серьезно посмотреть, стоит ли овчинка выделки. Потому что, помимо того, что мы в какой-то степени увеличиваем риски распространения гриппа птиц, есть и социальный фактор. Не каждый рад, что под ухом будет петух кричать», — сказал он.

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К тому же остро встал вопрос безопасности. Если владелец курицы сам заболеет сальмонеллезом, это станет его личной проблемой. Но многие захотят продавать мясо и яйца, и тогда пострадают покупатели.

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Сергей Юшин призвал учитывать еще один фактор — экономический. Болезни животных наносят ущерб не только отдельно взятым предприятиям. Россия входит в пятерку производителей мяса птицы и тройку производителей индейки. Она поставляет свою курицу и индейку почти в 60 стран мира на сотни миллионов долларов. В стране самые высокие темпы развития индейководства.

«Нефть когда-нибудь закончится, курицу можно выращивать сколько угодно. И в мире наша курица востребована — и на Ближнем Востоке, и в Северной Африке, и в Азии, и в большинстве стран бывшего СССР, и Китай, и страны Юго-Восточной Азии», — объяснил он.

Экономический эффект от разведения кур на дачных участках сомнительный, так как вряд ли миллионы садоводов вдруг станут птицеводами. Зато в случае распространения болезней, того же гриппа птиц, страна потеряет миллиарды рублей.

В первом квартале прошлого года из-за гриппа птицы и дефицита инкубационных яиц производство мяса птицы впервые за предыдущие 20 лет сократилось более чем на 6%. Из-за того, что он распространился на целый ряд предприятий, страна потеряла объемы производства. Цены за короткое время увеличились на 20%, и это озаботило правительство.

В этом году именно благодаря тому, что удалось стабилизировать эпидситуацию, производство мяса птицы возросло на 6%, а оптовые цены опустились ниже, чем в прошлом году.

Руководитель Национальной мясной ассоциации призвал россиян, которые хотят разводить птицу, прислушиваться прежде всего к профессионалам — представителям Россельхознадзора и региональных ветеринарных служб, которые хорошо знают о рисках на тех или иных территориях. А также оценивать риски.

Президент России Владимир Путин 14 июля подписал закон, разрешивший содержать птицу на дачных участках. Их владельцев обязали соблюдать ветеринарные и санитарно-эпидемиологические нормы, а мясо и яйца использовать только для собственных нужд. Это должно сдержать рост цен, однако участники рынка выступили против. В Росптицесоюзе объяснили газете «Коммерсант», что это приведет к распространению гриппа птиц.

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