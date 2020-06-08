Нефть Urals в Европе превысила цену отсечения бюджета России

Цена российской нефти Urals выросла на 3,44 доллара по итогам торгов пятницы в Северо-Западной Европе. Стоимость барреля нефти этой марки составляет 42,55 доллара.

Об этом РИА «Новости» сообщили в международном ценовом агентстве Argus.

«По итогам торгов пятницы цена Urals в Северо-Западной Европе выросла до 42,55 доллара за баррель», — сообщили в агентстве. Отмечается, что днем ранее стоимость составляла 39,11 доллара.

В конце марта стоимость российской нефти марки Urals упала до отметки в 16,2 доллара за баррель. Это соответствовало показателям 1999 года.

Текущая стоимость нефти 42,55 доллара за баррель достигла цены отсечения в бюджете РФ. В 2020 году она составляет 42,40 доллара за баррель. Согласно бюджетному правилу, когда стоимость энергоносителей на рынке выше установленной цены отсечения, происходит накопление в резервах допдоходов бюджета России.

Ранее премия российской нефти марки Urals к цене североморской нефти марки Brent достигла максимального значения за всю историю мониторинга с 1990 года. На это повлияло снижение добычи в России на фоне восстановления спроса на нефть на мировом рынке.