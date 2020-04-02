Нефть пошла вверх и потянула за собой рубль

В момент открытия торгов американский доллар упал на 1,13 рубля — до 77,66, а европейская валюта потеряла 1,33 рубля и стоила 84,98, снижаясь в пике до 84,5 рубля.

По состоянию на 12:13 за один доллар дают 77,13 рубля, за евро — 85,37. Таким образом, американская валюта подешевела почти на два рубля, европейская осталась на уровне показателей прошлого дня.

Утром 2 апреля цена на нефть марки Brent подросла. Однако экспортная стоимость нефти Urals снизилась. Об этом написал ТАСС.

Индекс РТС вырос на 2,9% до 1015,91 пункта по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии. Индекс Мосбиржи увечился на 1,6%.Он торговался на отметке в 2513,65 пункта. В начале торгов лидерами торгов на Мосбирже были «Роснефть» (5,37%) и «Лукойл» (4,85%).

На фоне роста нефтяных котировок укрепляются рубль и биржевые индексы. Стоимость фьючерса на нефть Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 10,3% до $27,29 за баррель. Марка WTI прибавила 9,2% и стоит $22,17 за баррель.

Ранее стало известно, что российская валюта упала почти на 15% за прошедший месяц.