Нефть подорожала в ходе торгов

Мировые цены на нефть выросли в ходе торгов в среду, 10 ноября. Об этом сообщил RT.

Фьючерсы на нефть WTI в декабре подорожали на 0,02%. Их стоимость составила 84,17 доллара за баррель. Январские фьючерсы на нефть марки Brent также подорожали. Их цена составила 85,02 доллара за баррель, что выше предыдущих показателей на 0,28%.

Ранее россиянам рассказали, в какой период лучше всего приобретать валюту. Специалисты посоветовали, несмотря на закономерность, приобретать менять деньги в ноябре и декабре.