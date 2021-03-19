Нефть подешевела почти на 10%

Цены на нефть в мире упали почти на 10% за прошедшую ночь. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным Inc-news, нефть марки Brent снизилась до 61,83 долларов. Это самый низкий показатель с 11 февраля. Нефть WTI стала стоить ниже 60 долларов — 58,69 доллара.

Эксперт компании U.S. Bank Wealth Management Роб Хауорт считает, что это связано с циклом торговых сделок. Также некоторые специалисты считают, что падение может быть связано с напряжением в отношениях Америки и России.