Нефть подешевела на мировом рынке
На мировом нефтяном рынке наблюдается снижение котировок, передает «Газета.ru».
По данным издания, цена на нефть марки WTI снизилась до 53,83 доллара за баррель, упав на 0,19%.
В свою очередь стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent также уменьшилась. Она подешевела на 0,55% до 59,57 доллара за баррель.
Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на сегодня, выглядит следующим образом: европейская валюта — 70,9023 рубля, американский доллар — 64,0144 рубля