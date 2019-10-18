Нефть подешевела на мировом рынке

По данным издания, цена на нефть марки WTI снизилась до 53,83 доллара за баррель, упав на 0,19%.

В свою очередь стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent также уменьшилась. Она подешевела на 0,55% до 59,57 доллара за баррель.

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на сегодня, выглядит следующим образом: европейская валюта — 70,9023 рубля, американский доллар — 64,0144 рубля