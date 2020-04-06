Нефть Brent подешевела на 8%

Нефть снова начала падать в цене. По данным лондонской биржи ICE стоимость марки Brent с поставкой в июне 2020 года снизилась на 8,3%.

По состоянию на 1:20 по московскому времени цена на Brent составляет 31,48 доллара. Фьючерсы WTI упали на 9%, до 26 долларов за баррель.

Данные биржи ICE

По мнению издания Reuters, цены падают из-за переноса экстренной встречи ОПЕК+, в которой должны принять участие Саудовская Аравия и Россия. Рынок нестабилен из-за опасений по поводу увеличения предложения нефти.

Ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия готова сократить добычу, если удастся добиться трехсторонней договоренности с США и Саудовской Аравией. Добыча будет снижена до 1,5 миллиона баррелей в день, если на условия Москвы согласится Эр-Рияд и Вашингтон.