Нефть Brent подешевела из-за роста заражений коронавирусом в Китае и США

Цены на нефть в понедельник снизились на 3-4% из-за опасений по поводу медленного роста спроса на сырье. Эксперты считают, что так рынок отреагировал на увеличение зараженных коронавирусом в США и вспышку в Китае.

На лондонской бирже ICE Futures нефть марки Brent с поставкой в августе торгуется на уровне 37,44 доллара за баррель, что на 3% ниже. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на 4%, до 34,69 доллара.

По информации агентства Reuters, инвесторы избегают закупать нефть из-за угрозы распространения коронавируса. На рынок оказывает влияние рост числа госпитализаций в США, а также вспышка на рынке в Пекине, которая может вызвать новую волну эпидемии в Китае.

Агентство напомнило, что все больше американских штатов сообщают о рекордах по количеству зараженных. Всего, по информации университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявили почти 2,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Штаты по-прежнему занимают первое место среди всех стран мира по числу больных.

Вспышка коронавируса в середине прошлой недели произошла на крупнейшем в Пекине оптовом рынке «Синьфади». Вирус нашли на столе для разделки импортированного лосося.