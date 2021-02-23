Цена на нефть марки Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

Во вторник цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,20% и достигла 66,02 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 04:38 по московскому времени.

Последний раз стоимость нефти превышала отметку 66 долларов за баррель в январе прошлого года.

Кроме того, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI выросла до 62,43 доллара за баррель, прибавив 1,18%.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) в феврале предсказали, что нефть марки Brent в текущем году будет стоить 51,1 доллара за баррель. По их прогнозам, в 2022 году произойдет незначительное снижение цены до 50,2 доллара за баррель. Далее в течение четырех лет цена на нее будет держаться примерно на одном уровне. В прошлом году в среднем нефть стоила 41,29 доллара за баррель.

В начале февраля стоимость нефти превысила 60 долларов за баррель. Повышение цен отчасти спровоцировала надежда на восстановление спроса после пандемии, считает доктор экономических наук Николай Межевич.