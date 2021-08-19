Нефть Brent опустилась ниже $66 за баррель впервые с 21 мая

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель. Это произошло впервые с 21 мая. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, октябрьские фьючерсы на Brent подешевели на 3,36% — до 65,96 доллара. Стоимость фьючерсов нефти WTI с поставкой в сентябре составила 62,93 доллара за баррель. Ранее Московская биржа анонсировала снижение курса евро до 86 рублей. С чем связано падение цен на европейскую валюту, рассказала заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.