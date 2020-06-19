Нефть Brent на лондонской бирже поднялась в цене и стала стоить более $42

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,3% на лондонской бирже ICE к уровню закрытия предыдущей сессии. Рано утром 19 июня за баррель Вrеnt давали 42,05 доллара.

Об этом говорят данные торгов по состоянию на 06:00 по московскому времени.

Североморская марка нефти Brent в 06:30 снижалась в цене на 0,75%, до 41,82 доллара. При этом топливо бренда WTI поднялось в цене на 0,67%, до 39,31 доллара. По состоянию на 07:30 по Москве WTI с поставкой в июле оценили в 39,30 доллара.

Ранее возглавляющий Минэнерго Алексей Новак заявил о «комфортной цене» на нефть в РФ, написала «Газета.ru». Он отметил, что нормальным сейчас является ценник 50 долларов за баррель. Такие цифры, по его мнению, будут актуальны до 2035 года.

Тем временем оптовые цены бензина АИ-95 в России обновили исторический максимум 17 июня и достигли 56,75 тысячи рублей за тонну. АИ-95 «Премиум» подорожал на 0,89%, до 57,2 тысячи рублей. С начала этого лета топливо прибавило в цене 9%.

Такие цифры ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил тем, что выпуск АИ-95 в период эпидемии коронавируса сократился сильнее всего. Однако сейчас, после снятия ограничений во многих регионах, автомобилисты стали в обычном режиме заправляться. Из-за этого на рынке возник дефицит.