Недвижимость семьи Назарбаева арестовали в Лондоне

Под арест попали два особняка и квартира общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Арест на недвижимость наложили еще весной 2019 года. Издание выяснило, что она принадлежит спикеру казахстанского Сената Дариге Назарбаевой, ее старшему сыну Нурали Алиеву и его жену Аиде. 10 марта Высокий суд Лондона разрешил раскрыть имена собственников.

Дома и квартира оформлены на офшоры. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подозревает, что имущество куплено на преступные доходы Рахата Алиева — бывшего мужа Дариги Назарбаевой, умершего в 2015 году.

Владельцам нужно объяснить британским властям происхождение средств на покупку апартаментов. Иначе их конфискуют.

В феврале другой сын Дариги Назарбаевой Айсултан попросил политическое убежище в Великобритании. Ранее там его осудили условно за нападение на полицейского.