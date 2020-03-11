    11 марта 2020, 05:08

    Недвижимость семьи Назарбаева арестовали в Лондоне

    Кирилл Фролов

    В Лондоне арестовали дорогую недвижимость, принадлежащую дочери и внуку первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом сообщила Русская служба «Би-би-си».
    Недвижимость семьи Назарбаева арестовали в Лондоне

    Под арест попали два особняка и квартира общей стоимостью более 100 миллионов долларов. Арест на недвижимость наложили еще весной 2019 года. Издание выяснило, что она принадлежит спикеру казахстанского Сената Дариге Назарбаевой, ее старшему сыну Нурали Алиеву и его жену Аиде. 10 марта Высокий суд Лондона разрешил раскрыть имена собственников.

    Дома и квартира оформлены на офшоры. Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью подозревает, что имущество куплено на преступные доходы Рахата Алиева — бывшего мужа Дариги Назарбаевой, умершего в 2015 году.

    Владельцам нужно объяснить британским властям происхождение средств на покупку апартаментов. Иначе их конфискуют.

    В феврале другой сын Дариги Назарбаевой Айсултан попросил политическое убежище в Великобритании. Ранее там его осудили условно за нападение на полицейского.