Недвижимость и реклама: как создать эффективный тандем?

Современные технологии активно используются в рекламе недвижимости. Увидев на своем пути баннер с красивым жилым комплексом, позже вы можете получить смс с предложением купить квартиру в том самом ЖК. Как еще операторы наружной рекламы удивляют москвичей?

Интерес к рынку недвижимости уже второй месяц подряд держится на уровне января-февраля текущего года, проще говоря, на докризисной отметке. В среднем в месяц число запросов на покупку новостроек в столице оказалось почти на 27% выше, чем в прошлом году за аналогичный период. Со спросом растут и предложения, а значит и реклама. По оценкам экспертов, сегодня ее настолько много, что она не всегда воспринимается полноценно.

Девелоперы VS реклама

В столице на площадке «Синематографа» девелоперы и эксперты рекламного рынка обсудили, как действовать, чтобы создать эффективный тандем.

Сейчас digital выходит на первое место. Нужно очень точечно, таргетированно работать непосредственно с тем клиентом, который должен прийти в тот жилой комплекс, который ему необходим. Соответственно девелоперы, маркетологи, продавцы должны четко понимать свою целевую аудиторию, для кого они работают Ксения Юрьева член совета директоров застройщика «Группа Родина».

Операторы наружной рекламы готовы применять нестандартные приемы, основанные на современных технологиях. МАЕR — крупнейший оператор наружной рекламы, предлагает принципиально новые способы прорекламировать свой продукт. Точечный подход заключается в грамотном применении современных технологий. Теперь онлайн и офлайн предложения дополняют друг друга.

В нынешние, наверное, непростые времена для всей экономики крайне важно с нашей стороны предоставлять такие инструменты партнерам, которые позволят максимально эффективно и при этом достаточно быстро достичь требуемых результатов Константин Остриков заместитель генерального директора компании MAER.

Чтобы понять, как это работает, представьте: каждый день вы едете из дома на работу и обратно мимо строящегося жилого комплекса. Цифровой рекламный экран не просто покажет рекламу, но и захватит МАК-адрес вашего телефона. Дальше та самая магия — вы получаете смс с рекламным предложением, например, переехать в ЖК и добираться до работы быстрее.