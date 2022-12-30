Деньги 30 декабря 2022, 23:47 Недружественным для России странам разрешили оплатить долг за газ в иностранной валюте Путин разрешил получать оплату долга за газ из недружественных стран в иностранной валюте РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин своим указом разрешил российским поставщикам получать оплату задолженности за поставку газа покупателям из недружественных стран в иностранной валюте. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о поправках к указу № 172 от 30 марта 2022 года «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа». У ряда государств есть задолженность перед Россией за энергоресурсы.

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СМИ неоднократно сообщали о проблемах с оплатами со стороны Молдавии. При этом вся Европа переживает острый энергетический кризис. Это заставляет правительства европейских государств, в том числе Молдавию повышать тарифы на отопление и природный газ.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия увеличит поставки энергоресурсов в Китай. По мнению российского лидера, это партнерство имеет большое значение для обеих стран.