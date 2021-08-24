Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках самозанятости

Многие люди переходят сейчас на самозанятость. О плюсах и минусах такого трудоустройства рассказал директор по развитию бизнеса платформы по работе с самозанятыми «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец в беседе с агентством «Прайм».

Самозанятые не обязаны тратить много времени на работу с документами, они не должны вести налоговую отчетность, перечислять страховые взносы, работать с кассой. При этом они платят довольно низкий налог — четыре или шесть процентов в зависимости от того, кто выступает в роли заказчика -- физическое лицо или юридическое.

Однако, по мнению эксперта, у работы по системе самозанятости есть и свои минусы. Так, для них действует запрет на перепродажу чужих товаров, на реализацию подакцизной продукции и на сдачу в аренду нежилых помещений, передали «Известия».