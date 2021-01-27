Перечислены способы обнаружения недоделок в новостройке

В ходе приемки новой квартиры дольщику следует очень внимательно осмотреть жилье, чтобы потом не исправлять недоделки строителей, которые могут вылиться в очень крупную сумму. Ни в коем случае нельзя подписывать акт приема-передачи помещения без его фактического осмотра.

Как заявил РИА «Недвижимость» управляющий директор компании «Миэль» Дмитрий Москатов, этого нельзя делать и в том случае, если просьба поступила от девелопера.

Недоделкой можно счесть любые упущения, связанные с отделкой квартиры, прописанные в договоре, но в реальности не выполненные. Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая посоветовала перечислить отсутствующие работы в акте приема-передачи квартиры. Она добавила, что во избежание в будущем затрат на исправление огрехов дольщику лучше пригласить специалиста.

Москатов предложил с помощью отвеса проверить ровность стен. Нарушением для бетонных стен будет превышение отклонения на два сантиметра, для монолитных — один. Повышенная влажность в «мокрых зонах» появляется при плохо выполненой изоляции. В будущем это грозит появлением в санузлах плесени.

Руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев посоветовал для выявления некачественного оштукатуривания стен простучать место стыка монолита со стеной в монолитно-каркасном доме. Если имеет место так называемый «звук пустоты», значит, работы выполнены плохо.

Для заполнения акта приема-передачи квартиры дольщику дается неделя. Если он затянет срок, девелопер получит право в одностороннем порядке подписать акт и отправить его клиенту. Однако дольщик даже в этом случае сможет указать на выявленные недостатки. По закону у покупателя есть три года, чтобы потребовать у застройщика выполнения работ по договору.

«Кроме того, застройщики обязаны предоставлять гарантию на квартиру — пять лет на конструкции здания и три года на инженерно-технические системы. Также клиент может потребовать от девелопера устранения недостатков или возмещения затрат на самостоятельный ремонт. Кроме того, де-юре возможно уменьшение стоимости квартиры, но де-факто эта норма не применяется», — уточнила Литинецкая.

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