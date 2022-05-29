«Недешевое решение». Силуанов назвал объем средств для выплаты повышенных пенсий

Повышение выплат неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня приведет к выделению дополнительных 600 миллиардов рублей до конца года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он подчеркнул, что принятое решение об индексации выплат позволит поддержать людей, которым нужна государственная помощь.

«Недешевое решение. До конца года [выделим] порядка 600 миллиардов рублей, в последующее время — более триллиона рублей в год», — заявил Силуанов и добавил, что на выплатах пенсионерам экономить нельзя.

Повышение выплат пенсионерам и индексацию прожиточного минимума на 10% поручил провести с 1 июня президент России Владимир Путин. Также он подчеркнул, что с 1 июля нужно увеличить минимальный размер оплаты труда.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что средний размер прожиточного минимума после повышения составит 13 919 рублей. Это приведет к дополнительной индексации выплат, привязанных к этому показателю. Речь идет о пособиях беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, о выплатах на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, а также о федеральных и региональных доплатах к социальной части пенсии.