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    29 мая 2022, 16:38

    «Недешевое решение». Силуанов назвал объем средств для выплаты повышенных пенсий

    Министр финансов Силуанов: 600 млрд рублей направят на повышенные пенсии до конца года

    Анатолий Минкин

    Повышение выплат неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня приведет к выделению дополнительных 600 миллиардов рублей до конца года. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

    «Недешевое решение». Силуанов назвал объем средств для выплаты повышенных пенсий

    Он подчеркнул, что принятое решение об индексации выплат позволит поддержать людей, которым нужна государственная помощь.

    «Недешевое решение. До конца года [выделим] порядка 600 миллиардов рублей, в последующее время — более триллиона рублей в год», — заявил Силуанов и добавил, что на выплатах пенсионерам экономить нельзя.

    Повышение выплат пенсионерам и индексацию прожиточного минимума на 10% поручил провести с 1 июня президент России Владимир Путин. Также он подчеркнул, что с 1 июля нужно увеличить минимальный размер оплаты труда.

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что средний размер прожиточного минимума после повышения составит 13 919 рублей. Это приведет к дополнительной индексации выплат, привязанных к этому показателю. Речь идет о пособиях беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках, о выплатах на детей от трех до семи лет и от восьми до 17 лет, а также о федеральных и региональных доплатах к социальной части пенсии.