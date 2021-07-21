Недельную дефляцию зафиксировали в России впервые с осени 2020 года

Недельная дефляция зафиксирована в России впервые с сентября 2020 года, заявили в Росстате. По данным ведомства, с 13 по 19 июля она составила 0,01%.

Под дефляцией понимается длительное снижение среднего уровня цен, что выражается в увеличении покупательной способности денег. В минувшем году недельная дефляция была зафиксирована два раза: с 4 по 10 августа и с 8 по 14 сентября, — оба раза на уровне 0,1%, уточнило РИА «Новости».

Индекс потребительских цен с 13 по 19 июля, по данным Росстата, составил 99,99%, с начала июля — 100,38%, с начала года — 104,59%.

В предыдущую неделю Росстат фиксировал инфляцию в РФ на уровне 0,06%. Неделей ранее Росстат наблюдал инфляцию в РФ на уровне 0,46%. Наблюдался рост цен на некоторые продукты, медикаменты и отдельные виды товаров. Увеличились цены на бензин и дизельное топливо.

Поднялись в цене тарифы на некоторые коммунальные услуги, путевки в дома отдыха и санатории. При этом средняя цена тура в Турцию уменьшилась на 6,9%.

Эксперты обратили внимание на снижение цен на пеленки для новорожденных, детские подгузники и сухие корма для домашних животных.