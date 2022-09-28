Недельная инфляция вернулась в Россию после двух месяцев снижения цен | 360°

Деньги 28 сентября 2022, 20:36 Поделиться Telegram

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Viber Недельная инфляция вернулась в Россию после двух месяцев снижения цен Росстат сообщил о первой с начала осени недельной инфляции в 0,08% РИА «Новости»

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Длившийся более двух месяцев период дефляции в России завершился. Росстат сообщил о недельной инфляции на уровне 0,08% в период с 20 по 26 сентября. В последний раз инфляцию в России фиксировали в начале июля, после индексации тарифов ЖКХ.

Возвращение недельной инфляции связано с прекращением снижения сезонных цен на овощи и фрукты. Лидерами по подорожанию оказались огурцы — 7,2%, помидоры — 4,7%, бананы — 2,5%, капуста — 0,1%. Максимально снизились цены на яблоки — 3,3%, лук — на 3,2%, морковь — на 1,5%, картофель — на 0,2%, свеклу — на 0,1%.

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Сильнее всего выросли цены на яйца — на 0,84%. Следом идут полукопченые и варено-копченые колбасы, которые подорожали на 0,65%, фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания — на 0,47 и 0,39%. Цены на сахарный песок и гречку снизились на 1,7 и 1,3% соответственно.

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В целом за неделю потребительские цены снизились на 0,07%. Годовой инфляционный показатель упал с 13,92% неделей ранее до 13,7%.

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